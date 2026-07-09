Испанская школьница, написавшая письмо Путину, попросила гражданство России

Школьница из Испании Люсия, ранее написавшая письмо президенту России Владимиру Путину, заявила, что хотела бы стать гражданкой РФ, сохранив при этом испанский паспорт. О своём желании девушка рассказала в беседе с РИА «Новости».

«Я люблю Россию и люблю Испанию. Мне хотелось бы иметь двойное гражданство, получить российское гражданство, но не потерять испанское», — сказала она.

Также школьница рассказала, что больше всего мечтает лично встретиться с российским лидером. Она назвала такую встречу своей большой мечтой.

Ранее испанская школьница Люсия, живущая в Овьедо, получила ответ на письмо, которое в прошлом году отправила президенту России Владимиру Путину. Девочке вручили его портрет с личным автографом. Снимок российского лидера был оформлен в рамку. С одной стороны его украсили Георгиевской лентой, с другой — лентой в цветах российского триколора.