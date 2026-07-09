Испанская школьница, написавшая письмо Путину, попросила гражданство России
Люсия со своей семьёй. Обложка © Telegram / Россия в Испании
Школьница из Испании Люсия, ранее написавшая письмо президенту России Владимиру Путину, заявила, что хотела бы стать гражданкой РФ, сохранив при этом испанский паспорт. О своём желании девушка рассказала в беседе с РИА «Новости».
«Я люблю Россию и люблю Испанию. Мне хотелось бы иметь двойное гражданство, получить российское гражданство, но не потерять испанское», — сказала она.
Также школьница рассказала, что больше всего мечтает лично встретиться с российским лидером. Она назвала такую встречу своей большой мечтой.
Ранее испанская школьница Люсия, живущая в Овьедо, получила ответ на письмо, которое в прошлом году отправила президенту России Владимиру Путину. Девочке вручили его портрет с личным автографом. Снимок российского лидера был оформлен в рамку. С одной стороны его украсили Георгиевской лентой, с другой — лентой в цветах российского триколора.
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