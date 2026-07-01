«Моя большая мечта»: Испанская школьница показала подарок от Путина

Испанская школьница Люсия из города Овьедо, которая в прошлом году написала письмо президенту России, получила ответ. На этот раз – в виде портрета Владимира Путина с его автографом. Фотографию с подписью российского лидера она показала РИА «Новости».

На снимке, заключённом в рамку, запечатлён президент РФ. Слева от него размещена Георгиевская лента, справа – лента в цветах российского триколора. Подарок школьнице передал посол России в Испании Юрий Клименко во время встречи с семьёй Люсии в главном здании дипмиссии в Мадриде.

Испанская школьница Люсия с подарком от Путина. Фото © Telegram / РИА Новости

Поводом для встречи стало письмо, которое девочка написала в июле 2025 года. Она попросила передать его президенту России. В посольстве не оставили обращение без внимания и направили по назначению.

«Я бы очень хотела с ним встретиться. С самого детства я люблю Россию, её народ и её президента», – призналась Люсия.

По её словам, встреча с Владимиром Путиным стала бы для неё «большой мечтой». Девочка признаётся, что с детства испытывает симпатию к России, её культуре и людям. Теперь же она надеется, что однажды её мечта всё-таки сбудется.

Ранее Life.ru писал, что президент Владимир Путин в обращении к участницам Второго форума женщин Севера отметил уникальный вклад россиянок в развитие арктических территорий. Глава государства подчеркнул, что женщины трудятся в ключевых отраслях, совершают научные открытия и занимаются общественной деятельностью.