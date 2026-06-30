Специальная военная операция
Трагедия в Старобельске
ЧМ по футболу

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
30 июня, 10:26

Путин отметил уникальный вклад женщин в развитие северных территорий России

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Президент РФ Владимир Путин обратился с приветствием к участницам и гостям Второго форума женщин Севера. В послании глава государства высоко оценил их вклад в освоение и развитие арктических территорий страны. Текст обращения опубликован на сайте Кремля. Президент подчеркнул, что россиянки трудятся в ключевых отраслях экономики, совершают научные открытия и активно занимаются общественной деятельностью.

«Женщины вносят уникальный вклад в развитие наших северных территорий. Мы гордимся, что именно гражданка России в 2025 году впервые в мировой истории встала на капитанский мостик атомного ледокола» — говорится в послании главы государства.

Путин также отметил, что участницы форума прибыли в столицу из многих регионов, чтобы обсудить качество жизни, экологическую безопасность и сохранение культуры коренных народов. Он выразил уверенность, что предложения форума будут воплощены в реальные дела, и поблагодарил Совет Евразийского женского форума при Совете Федерации за организацию мероприятия.

Первая женщина-капитан атомного ледокола Старовойтова: Это величайшее доверие
Первая женщина-капитан атомного ледокола Старовойтова: Это величайшее доверие

Ранее Владимир Путин заявил, что власти продолжат работу над созданием условий, позволяющих женщинам совмещать воспитание детей и построение карьеры. Президент назвал это приоритетной задачей.

Больше новостей о власти, законах и решениях страны — читайте в разделе «Политика России» на Life.ru.

BannerImage
Александра Мышляева
  • Новости
  • Путин
  • Политика России
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar