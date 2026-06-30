Путин отметил уникальный вклад женщин в развитие северных территорий России

Президент РФ Владимир Путин обратился с приветствием к участницам и гостям Второго форума женщин Севера. В послании глава государства высоко оценил их вклад в освоение и развитие арктических территорий страны. Текст обращения опубликован на сайте Кремля. Президент подчеркнул, что россиянки трудятся в ключевых отраслях экономики, совершают научные открытия и активно занимаются общественной деятельностью.

«Женщины вносят уникальный вклад в развитие наших северных территорий. Мы гордимся, что именно гражданка России в 2025 году впервые в мировой истории встала на капитанский мостик атомного ледокола» — говорится в послании главы государства.

Путин также отметил, что участницы форума прибыли в столицу из многих регионов, чтобы обсудить качество жизни, экологическую безопасность и сохранение культуры коренных народов. Он выразил уверенность, что предложения форума будут воплощены в реальные дела, и поблагодарил Совет Евразийского женского форума при Совете Федерации за организацию мероприятия.

Ранее Владимир Путин заявил, что власти продолжат работу над созданием условий, позволяющих женщинам совмещать воспитание детей и построение карьеры. Президент назвал это приоритетной задачей.