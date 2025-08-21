Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
21 августа, 00:47

Первая женщина-капитан атомного ледокола Старовойтова: Это величайшее доверие

Марина Старовойтова. Обложка © Telegram / Росатом

Марина Старовойтова. Обложка © Telegram / Росатом

Новый капитан атомного ледокола «Ямал» Марина Старовойтова назвала своё назначение величайшим доверием и огромной ответственностью. На торжественном мероприятии в честь 80-летия атомной отрасли, прошедшем в Нижнем Новгороде, состоялось официальное объявление о её назначении.

«Это величайшее доверие. Капитан – это прежде всего ответственность перед экипажем, перед теми, кто доверил тебе ледокол, перед самой профессией», – поделилась эмоциями Старовойтова.

Марина начала свою карьеру на атомоходе «Советский Союз», где работала дневальной, а затем перешла на торговые суда для получения опыта и учёбы. После завершения обучения она вернулась в атомный ледокольный флот и постепенно продвигалась по карьерной лестнице, став старшим помощником капитана. С «Ямалом» у Старовойтовой связаны особые воспоминания – именно здесь она начинала свой путь в роли старпома, а теперь стала капитаном.

Путин высказался о ядерном щите России
Путин высказался о ядерном щите России

Ранее Life.ru писал, что впервые в истории России женщина стала капитаном атомного ледокола. Это событие стало знаковым для всей отрасли и страны.

BannerImage
Юния Ларсон
  • Новости
  • Росатом
  • Общество
  • Нижегородская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar