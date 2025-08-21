Первая женщина-капитан атомного ледокола Старовойтова: Это величайшее доверие

«Это величайшее доверие. Капитан – это прежде всего ответственность перед экипажем, перед теми, кто доверил тебе ледокол, перед самой профессией», – поделилась эмоциями Старовойтова.

Марина начала свою карьеру на атомоходе «Советский Союз», где работала дневальной, а затем перешла на торговые суда для получения опыта и учёбы. После завершения обучения она вернулась в атомный ледокольный флот и постепенно продвигалась по карьерной лестнице, став старшим помощником капитана. С «Ямалом» у Старовойтовой связаны особые воспоминания – именно здесь она начинала свой путь в роли старпома, а теперь стала капитаном.