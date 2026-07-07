«АвтоВАЗ» начал выпуск Lada Aura с климат-контролем и телематикой

«АвтоВАЗ» начал производство седанов Lada Aura с обновлённым оснащением. Автомобили получили автоматическую климат-систему и телематический комплекс Lada Connect Старт, сообщила пресс-служба концерна.

Новое оборудование входит во все комплектации, начиная с базовой версии «Премьер». Автоматический климат-контроль поддерживает заданную температуру в салоне, а телематика через мобильное приложение «Мир Lada» позволяет удалённо отслеживать геопозицию, запас топлива, температуру двигателя и уровень заряда аккумулятора.

Информация о начале продаж и стоимости Lada Aura с новым оснащением будет объявлена дополнительно, добавили в компании.

Ранее сообщалось, что «АвтоВАЗ» предложил клиентам новый сервис — подписку на автомобили без последующего выкупа. Всю процедуру оформления можно пройти дистанционно. Клиент выбирает авто, комплектацию и цвет, и тут же видит сумму ежемесячного платежа. Скажем, седан Lada Vesta «Практик» — 43 990 рублей в месяц