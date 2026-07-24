В Петербурге провели трепанацию черепа мальчику, которому зажало голову воротами

В Санкт-Петербурге сделали трепанацию черепа мальчику, которому зажало голову воротами. У ребёнка диагностировали открытую черепно-мозговую травму и перелом основания черепа. По словам матери, несовершеннолетний подключён к аппаратам жизнеобеспечения и почти не дышит самостоятельно. Об этом сообщает 78.ru.

«Неврологически у него все органы отключены, только сердце, почки и мозг работают, и то это под аппаратами», — рассказала женщина.

В Северной столице семилетний мальчик, пытаясь пролезть в закрытый двор, оказался зажат воротами, которые дистанционно открыл водитель, не заметивший ребёнка. Инцидент произошёл на Коломенской улице, когда мальчик хотел попасть на футбольное поле. Водитель, не видя ребёнка, нажал кнопку открытия ворот. Правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего, чтобы установить степень вины водителя.

Ранее в Москве годовалая девочка получила черепно-мозговую травму после столкновения с велосипедистом-подростком на детской площадке, а виновники скрылись с места. Ребёнка госпитализировали с гематомой и рваной раной, полиция начала розыск. Инцидент произошёл, когда девочка проходила мимо качелей, и на неё врезался один из двух велосипедистов.