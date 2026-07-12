Подросток на велосипеде пробил голову годовалой девочке в Москве

В Москве годовалая девочка получила травму головы после столкновения с подростком на велосипеде. О случившемся пишет Baza. Инцидент произошёл на детской площадке в ЖК «Западный порт». Девочка проходила мимо качелей, когда на неё на большой скорости влетел один из велосипедистов. Второй подросток ехал рядом. После происшествия оба скрылись.

У ребёнка началось кровотечение из головы. Её доставили в больницу, где диагностировали черепно-мозговую травму, гематому и рваную рану. Врачи наложили швы. Семья обратилась в полицию с заявлением и надеется, что подростков удастся найти.

Ранее в Москве оперативно установили водителя электросамоката, который сбил 9-летнюю девочку у Московского зоопарка и скрылся. Нарушителя помогли найти камеры ЦОДД и укрупнённые номера на средстве индивидуальной мобильности. В городе работают 375 таких комплексов, которые круглосуточно фиксируют передвижение СИМ.