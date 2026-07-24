Путин поднялся в кабину МС-21 и заслушал доклад о подготовке к первому полёту
Владимир Путин. Обложка © Life.ru
Президент России Владимир Путин посетил Иркутский авиационный завод, где осмотрел первый серийный пассажирский самолёт МС-21. Глава государства поднялся в кабину лайнера.
Внутри его ждали лётчики-испытатели КБ «Яковлева» Александр Гуськов и Сергей Михайлюк. Они доложили российскому лидеру о подготовке самолёта к первому полёту.
Напомним, Владимир Путин посетил Иркутскую область. Поездку в регион президент начал с местного авиастроительного завода, где производят, помимо прочего, новейший российский МС-21.
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