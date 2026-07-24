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Регион
24 июля, 10:30

Путин поднялся в кабину МС-21 и заслушал доклад о подготовке к первому полёту

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин посетил Иркутский авиационный завод, где осмотрел первый серийный пассажирский самолёт МС-21. Глава государства поднялся в кабину лайнера.

Внутри его ждали лётчики-испытатели КБ «Яковлева» Александр Гуськов и Сергей Михайлюк. Они доложили российскому лидеру о подготовке самолёта к первому полёту.

Путин назвал МС-21 примером независимости России в авиастроении
Путин назвал МС-21 примером независимости России в авиастроении

Напомним, Владимир Путин посетил Иркутскую область. Поездку в регион президент начал с местного авиастроительного завода, где производят, помимо прочего, новейший российский МС-21.

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Матвей Константинов
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