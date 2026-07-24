Путин поднялся в кабину МС-21 и заслушал доклад о подготовке к первому полёту

Президент России Владимир Путин посетил Иркутский авиационный завод, где осмотрел первый серийный пассажирский самолёт МС-21. Глава государства поднялся в кабину лайнера.

Внутри его ждали лётчики-испытатели КБ «Яковлева» Александр Гуськов и Сергей Михайлюк. Они доложили российскому лидеру о подготовке самолёта к первому полёту.