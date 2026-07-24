Заморозка захватывает рынок: Россияне стали чаще покупать готовую еду и полуфабрикаты

Россияне всё чаще выбирают замороженные готовые блюда и полуфабрикаты. Эксперты связывают это с изменением образа жизни, расширением ассортимента и трендом на экономию времени. По данным NTech, в первом квартале 2026 года продажи заморозки выросли на 8% в физическом объёме и на 16% в деньгах, передаёт RG.ru.

Быстрее всего растут ниши с низкой базы: рыбные закуски (+232%), овощные снеки (+176%), готовые хот-доги (+156%) и сырные палочки (+147%). Это, как отмечает сооснователь NTech Дмитрий Трифонов, говорит о переходе потребителей в средний ценовой сегмент и даунсайзинге. Не исключено, что интерес к замороженной готовой еде станет устойчивым трендом.

В АКОРТ подтверждают: заморозка — одна из самых динамичных категорий. Особенно востребованы овощи, пицца, хлеб и выпечка. Сети расширяют ассортимент — от 90 до 1,4 тыс. наименований. Тренд объясняется просто: покупатель хочет быстро приготовить полноценный ужин, а замороженные овощи и ягоды вписываются в моду на здоровое питание.

Роскачество напоминает: шоковая заморозка сохраняет вкус и питательные свойства. Лучше всего её переносят мясо, птица, рыба и ягоды, а огурцы и салат после разморозки теряют текстуру. Размораживать продукты лучше постепенно, в холодильнике.

А ранее россиянам раскрыли, что качество варёных колбас, сыра и мороженого в магазинах заметно снизилось. Производители экономят за счёт «мясного клея», дешёвых ингредиентов и уменьшения веса упаковок при сохранении цены.