«Мясной клей» и сыры за 800 рублей: Названы самые некачественные продукты в России

Руководитель Санкт-Петербургского общества защиты прав потребителей Александр Виноградов назвал самые проблемные категории продуктов на российском рынке. По его словам, качество снижается практически везде — от колбас до сладостей.

Особенно тревожная ситуация с варёными колбасами и сосисками. Производители экономят за счёт «мясного клея», дешёвых ингредиентов и уменьшения веса упаковок при сохранении цены. Эксперт в беседе с «Царьградом» советует готовить мясные изделия дома — это и выгоднее, и полезнее.

С сырами тоже сложно: натуральный продукт вряд ли найдёшь дешевле 1300–1500 рублей за килограмм. То, что стоит 600–800 рублей, — сыроподобная продукция с заменителями.

Растут цены на крупы и картофель. Виноградов рекомендует делать домашние заготовки. В сегменте сладостей — рост цен и падение качества из-за химических добавок. Мороженое тоже подвело: производители урезают порции и повышают цены.

Кстати, россияне стали меньше закупаться колбасой. Аналитики выяснили, что этот продукт всё сильнее конкурирует с более доступными источниками белка — яйцами, молочными продуктами и охлаждённой птицей.