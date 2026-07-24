Четыре атаки, одна утопленная яхта: Косатки-убийцы терроризируют испанских моряков

У северо-западного побережья Испании косатки совершили сразу четыре нападения на парусные суда за один день, одно из которых закончилось потоплением. Инцидент произошёл около пяти часов вечера примерно в миле от мыса Эстака-де-Барес в провинции Ла-Корунья, пишет Daily Mail.

Под удар попала прогулочная яхта Idem. Морские хищники разрушили руль, судно начало набирать воду и стремительно тонуть. Двух членов экипажа, находившихся на борту, подобрал проходивший рядом частный катер, который попытался отбуксировать яхту к берегу, но она ушла под воду.

Позже пострадавших передали на борт спасательного судна Shaula и доставили в порт Кариньо. Оба человека, находившихся на борту, не пострадали. Вертолёт Helimer 401 обследовал зону затопления на предмет возможного загрязнения.

Как уточнила береговая охрана Испании, за тот же день в этом районе произошли ещё три столкновения с косатками. У яхты Glatisant был полностью выведен из строя руль, и спасателям пришлось эскортировать её в порт Вивейро. Судно Kador, на борту которого находились один человек и три кошки, отделалось минимальными повреждениями и добралось до гавани самостоятельно. Четвёртое судно также получило незначительный урон.

Мэр местного муниципалитета Альфредо Довале подтвердил, что частное судно пыталось оттащить яхту к берегу, но та затонула. Спасательную операцию координировал Морской координационный центр в Финистерре. Таким образом, за один день четыре парусника подверглись скоординированной атаке китов-убийц, что становится пугающей тенденцией в этом регионе.

Life.ru рассказывал, что с самого начала года у побережья Пиренейского полуострова учёные фиксируют аномальное поведение стаи косаток, возглавляемой самкой Белая Глэдис. Исследователи записали уникальный диалект из четырёх звуков, не похожих ни на один из известных ранее, а президент CIRCE Рено де Стефанис отметил, что этих китообразных прежде считали довольно молчаливыми. Теперь же выяснилось, что их вокализация представляет большую научную ценность, а сами животные всё чаще вступают во взаимодействие с морскими судами.