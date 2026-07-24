Набиуллина предостерегла от страшилок о «стагфляции»

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров по денежно-кредитной политике призвала не использовать «огульно» термин «стагфляция». По её словам, его часто применяют как «страшилку», чтобы пугать людей.

«Что касается сочетания в этом году более низких темпов роста, инфляция 6-7% и попытка назвать это стагфляцией. Мне кажется, не надо этот термин использовать огульно. Как страшилки его часто используют, пугают всех стагфляцией. Понимают, что очень легко пугать людей тем, что непонятно», — подчеркнула глава регулятора.

Она также напомнила, что у стагфляции есть строгие характеристики: снижение деловой активности, высокий уровень безработицы и высокая, ускоряющаяся инфляция из-за неоправданно мягкой денежно-кредитной политики. По мнению Набиуллиной, текущая ситуация в экономике России не соответствует этим критериям.

Ранее Банк России снизил ключевую ставку до 14%, отметив умеренный рост экономики. Но дальнейшие решения будут приниматься в зависимости от динамики инфляции и внешних условий. Регулятор подчеркнул, что разовые факторы всё ещё влияют на ожидания.