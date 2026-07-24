Блогер Адам Аушев* и члены «Либертарианской партии России»* признаны иноагентами

Министерство юстиции расширило список иностранных агентов. Статус получили блогер Адам Аушев* и члены «Либертарианской партии России»*, говорится в сообщении на официальном сайте ведомства.

«А. М. Аушев распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике, выступал против специальной военной операции на Украине», — говорится в сообщении.

Что касается либертарианцев, то среди них статус получили Сергей Карнавский, Мария Халилуллина, Егор Бесчастнов, Глеб Струнников, Елизавета Золотухина, Катерина Гатовская «Михайлова», Савелий Морецкий, Владимир Осенин, Вячеслав Галинов, Иван Фадеев, Дарья Струнникова, Илья Захаров.

Напомним, «Либертарианскую партию России»* включили в реестр иностранных агентов неделю назад, 17 июля. После решения Минюста она заявила о прекращении деятельности.

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