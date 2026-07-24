После ракетного удара по предприятию в Кирове госпитализировали 12 человек

Двенадцать человек, пострадавших при ракетном ударе по предприятию в Кирове, остаются в больницах. Один пациент находится в крайне тяжёлом состоянии, ещё двое — в тяжёлом, сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

Ещё 14 пострадавшим врачи оказали медицинскую помощь амбулаторно. Таким образом, ранения в результате атаки получили 26 человек. Медики продолжают наблюдать за состоянием госпитализированных и при необходимости консультируются со специалистами федеральных медицинских центров.

«По оперативным данным, в стационары госпитализированы 12 пострадавших. Один из них находится в крайне тяжёлом состоянии, двое — в тяжёлом. Ещё 14 человек получили медицинскую помощь амбулаторно», — рассказал представитель Минздрава.

Ракетная атака произошла утром 24 июля. По данным губернатора Кировской области Александра Соколова, удар пришёлся по одному из предприятий областного центра. Жертвами атаки стали шесть человек. Всего, согласно последним данным властей, погибли и получили ранения 32 человека. Губернатор выразил соболезнования родным погибших и заявил, что пострадавшим и их семьям окажут необходимую помощь.

После попадания на территории предприятия начался пожар. К настоящему времени открытое горение ликвидировано. На объекте восстановили водоснабжение и подачу электричества, оперативные службы продолжают устранять последствия атаки.

Специалисты также обследуют расположенные поблизости жилые дома. После завершения проверки власти намерены принять решения о помощи собственникам помещений, если в зданиях обнаружат повреждения.

Life.ru ранее сообщал, что при ударе по предприятию в Кирове погибли шесть человек и ещё 26 получили ранения. Первые сведения об атаке появились утром: тогда власти подтверждали наличие пострадавших, но не приводили точное число жертв.