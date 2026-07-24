Жителю Севастополя грозит семь лет тюрьмы за консультирование иностранного НИИ
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Житель Севастополя стал фигурантом уголовного дела после того, как оказывал незаконные консультации представителям иностранного научно-исследовательского института (НИИ) по вопросам технического состояния корабельных артиллерийских установок. Об этом сообщили в УФСБ России по Республике Крым и Севастополю.
По данным ведомства, мужчина самостоятельно вышел на связь с представителями зарубежной организации и предложил им свои услуги.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.
На время следствия в отношении мужчины избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
Ранее в Краснодарском крае суд приговорил инженера предприятия топливно-энергетического комплекса к 16 годам лишения свободы в колонии строгого режима по делу о шпионаже в пользу Украины. По данным следствия, 62-летний мужчина самостоятельно установил контакт с представителем СБУ и более года передавал ему служебную информацию.
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