Кубанский инженер осуждён на 16 лет за шпионаж для Украины

Инженер предприятия топливно-энергетического комплекса из Краснодара получил 16 лет строгого режима за шпионаж в пользу Украины. О вынесенном приговоре рассказали в объединённой пресс-службе судов Краснодарского края.

Следствие установило, что 62-летний мужчина действовал из идейных побуждений, являясь противником специальной военной операции. По собственной инициативе он вышел на связь с представителем СБУ и на протяжении более чем года, с марта 2024-го по июль 2025-го, передавал куратору служебную информацию. В список переданных данных вошли сведения о расположении, штатной численности и производственных мощностях нефтепромышленных объектов на Кубани.

Помимо этого, по заданию украинской спецслужбы осуждённый лично проводил визуальную разведку нефтехранилищ, а также замерял работу сотовой и спутниковой связи в этих районах. В пресс-службе судов уточнили, что он также фиксировал GPS-сигналы вблизи военного аэродрома и других объектов. Собранные сведения могли быть использованы противником для организации диверсионно-террористических актов. Противоправную деятельность пресекли оперативники краевого управления ФСБ.

«Рассмотрев материалы дела, суд признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 16 лет со штрафом 200 000 рублей, с ограничением свободы на срок 1 год, с отбыванием наказания в колонии строго режима», — говорится в сообщении ведомста.

Ранее сообщалось, что в Крыму сотрудники ФСБ пресекли деятельность двух россиянок, обвиняемых в государственной измене в пользу украинских спецслужб. Первой фигуранткой стала 57-летняя жительница Ялты, уроженка Николаевской области. По данным следствия, она сама вышла на представителя СБУ через мессенджер и получила задание организовать на полуострове тайник. Женщина заложила в схрон компоненты самодельного взрывного устройства и передала координаты кураторам, после чего в 2024 году в Севастополе с использованием этого арсенала был подорван автомобиль военнослужащего Черноморского флота.