В Подмосковье лиса откусила мужчине фалангу пальца при защите собаки

В Одинцовском районе Подмосковья 49-летний Антон П. прогуливался с собакой, когда на его питомца внезапно набросилась лиса. Мужчина попытался спасти животное, но в процессе столкновения дикая лиса откусила ему верхнюю фалангу безымянного пальца правой руки.

Пострадавшего оперативно доставили в Одинцовскую областную больницу, где ему оказали первую помощь и назначили дальнейшее лечение. Врачи оценили травму как серьёзную, однако угрозы жизни мужчины нет, сообщает телеграм-канал SHOT.

Ранее Life.ru писал, что лиса устроила «детский сад» в Балашихе. Под крыльцом детсада спрятались лисята, и на помощь им приехали пожарные. Спасатели аккуратно разобрали пол веранды и выпустили детёнышей в ближайший лес, где их мама смогла их найти.