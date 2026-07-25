Трамп снова пошутил о третьем президентском сроке и выборах 2028 года

Президент США Дональд Трамп вновь с иронией высказался о возможности остаться в Белом доме на третий срок. Во время приёма Ассоциации корреспондентов, аккредитованных при Белом доме, он заявил, что каждый следующий президентский срок становится успешнее предыдущего.

«Как и в случае с моим президентским сроком, во второй раз всегда получается удачнее. Так всегда получается лучше. А третий раз будет ещё лучше», — сказал Трамп, после чего сразу уточнил, что это была шутка.

Позже американский лидер вновь вызвал смех аудитории, появившись в красной кепке с надписью «Trump 2028». Он также в шутливой форме заявил, что намерен участвовать в выборах 2028 года, однако снова подчеркнул, что не говорит об этом всерьёз.

Согласно действующему законодательству США, второй президентский срок Трампа завершится в январе 2029 года. Принятая в 1951 году 22-я поправка к Конституции запрещает одному человеку избираться президентом более двух раз.

Несмотря на это, Трамп уже не впервые публично затрагивает тему возможного третьего срока. Ранее подобную идею также озвучивал его бывший главный политический стратег Стив Бэннон.