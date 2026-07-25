БПЛА и ракеты атаковали Ростовскую область, повреждены дома и пункт пропуска

Ростовская область в ночь на 25 июля подверглась массированной воздушной атаке. Силы противовоздушной обороны работали сразу в нескольких районах региона, уничтожив беспилотники и ракеты. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

По его словам, в Ростове-на-Дону последствия зафиксированы в Советском и Железнодорожном районах. Из-за падения обломков получили незначительные повреждения два многоквартирных дома, два частных домовладения, строящиеся высотки, коммерческие объекты и складские помещения. Возникшие после атаки возгорания уже потушены.

В Красносулинском районе частично пострадали инфраструктура и административное здание автомобильного пункта пропуска «Новошахтинск». Пожар ликвидирован, однако на участке продолжают действовать ограничения движения.

В Азовском районе обломки БПЛА вызвали пожар в частном доме. Возгорание уже потушено, также повреждено административное здание. В Мясниковском районе частичные повреждения получили коммерческие объекты.

Губернатор отметил, что специалисты продолжают оценивать последствия атаки. Всем пострадавшим, по его словам, будет оказана необходимая помощь.

Ранее Life.ru писал, что после атак ВСУ около 100 жителей Белгородской области остаются в больницах. Среди них – семь детей и восемь взрослых в тяжёлом состоянии, которым требуется помощь врачей. Часть пострадавших направили на лечение в федеральные клиники Москвы, где они продолжают восстановление после полученных травм.