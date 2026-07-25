Ситуация с бензином
ЧМ по футболу
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 июля, 04:26

Пять человек пострадали при ночной атаке ВСУ на Ростовскую область

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Пять человек получили ранения в результате ночной атаки ВСУ на Ростовскую область. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

По его словам, среди пострадавших — четверо жителей Ростова-на-Дону и один человек из Красносулинского района. Всем оказали медицинскую помощь, двое были госпитализированы.

Глава региона отметил, что власти окажут пострадавшим необходимую поддержку.

Цепи от бензопил вместо осколков: сапёр раскрыл опасную начинку дронов ВСУ
Цепи от бензопил вместо осколков: сапёр раскрыл опасную начинку дронов ВСУ

Также этой ночью враг атаковал Белгород и Белгородский округ. В результате ударов есть пострадавшие, их доставили в медицинские учреждения.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Артём Гапоненко
  • Новости
  • ВСУ
  • Происшествия
  • Ростовская область
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar