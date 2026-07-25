Зеленский не захотел называть Трампа величайшим президентом США
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Владимир Зеленский не стал называть Дональда Трампа величайшим президентом США, отметив, что окончательную оценку его роли даст история. Об этом он заявил в интервью американскому блогеру Лоре Лумер, опубликованном в социальной сети X.
Когда собеседница попросила назвать лучшего американского лидера всех времён, Зеленский почему-то выбрал Авраама Линкольна.
Лумер напомнила, что запись беседы наверняка увидит Трамп. В ответ глава киевского режима назвал его хорошим и сильным политиком, но подчеркнул, что говорить об историческом величии действующего президента пока рано.
«Трамп – хороший, сильный лидер. Лучший или нет, конечно, история покажет. Иногда мы живем и не знаем, иногда мы воздвигаем памятники кому-то, а потом понимаем, что это был не великий человек», – поведал Зеленский.
Ранее Владимир Зеленский назвал 15–20-минутную встречу с Дональдом Трампом в Ватикане переломной для их отношений. По его словам, после беседы между сторонами стало больше доверия, однако содержание разговора он раскрывать не стал. При этом американский лидер тоже говорит, что общение с украинским политиком у него наладилось.
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