Зеленский не захотел называть Трампа величайшим президентом США

Владимир Зеленский не стал называть Дональда Трампа величайшим президентом США, отметив, что окончательную оценку его роли даст история. Об этом он заявил в интервью американскому блогеру Лоре Лумер, опубликованном в социальной сети X.

Когда собеседница попросила назвать лучшего американского лидера всех времён, Зеленский почему-то выбрал Авраама Линкольна.

Лумер напомнила, что запись беседы наверняка увидит Трамп. В ответ глава киевского режима назвал его хорошим и сильным политиком, но подчеркнул, что говорить об историческом величии действующего президента пока рано.

«Трамп – хороший, сильный лидер. Лучший или нет, конечно, история покажет. Иногда мы живем и не знаем, иногда мы воздвигаем памятники кому-то, а потом понимаем, что это был не великий человек», – поведал Зеленский.