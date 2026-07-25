Ситуация с бензином
ЧМ по футболу
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 июля, 05:52

Зеленский не захотел называть Трампа величайшим президентом США

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Frederic Legrand - COMEO

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Frederic Legrand - COMEO

Владимир Зеленский не стал называть Дональда Трампа величайшим президентом США, отметив, что окончательную оценку его роли даст история. Об этом он заявил в интервью американскому блогеру Лоре Лумер, опубликованном в социальной сети X.

Когда собеседница попросила назвать лучшего американского лидера всех времён, Зеленский почему-то выбрал Авраама Линкольна.

Лумер напомнила, что запись беседы наверняка увидит Трамп. В ответ глава киевского режима назвал его хорошим и сильным политиком, но подчеркнул, что говорить об историческом величии действующего президента пока рано.

«Трамп – хороший, сильный лидер. Лучший или нет, конечно, история покажет. Иногда мы живем и не знаем, иногда мы воздвигаем памятники кому-то, а потом понимаем, что это был не великий человек», – поведал Зеленский.

«Там, где Ленин упал, будет стоять Мазепа»: Зеленский поставит памятник гетману-предателю в центре Киева
«Там, где Ленин упал, будет стоять Мазепа»: Зеленский поставит памятник гетману-предателю в центре Киева

Ранее Владимир Зеленский назвал 15–20-минутную встречу с Дональдом Трампом в Ватикане переломной для их отношений. По его словам, после беседы между сторонами стало больше доверия, однако содержание разговора он раскрывать не стал. При этом американский лидер тоже говорит, что общение с украинским политиком у него наладилось.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • Украина
  • США
  • Владимир Зеленский
  • Дональд Трамп
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar