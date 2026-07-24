«‎Переломный момент»: Зеленский рассказал, как 15 минут наедине с Трампом всё изменили

Владимир Зеленский заявил, что короткая встреча с президентом США Дональдом Трампом в Ватикане стала переломной для их отношений. Об этом он рассказал в интервью американской блогерше Лоре Лумер.

Разговор двух политиков состоялся 26 апреля 2025 года в базилике Святого Петра перед похоронами папы римского Франциска. Политики общались наедине не больше 15–20 минут.

«У нас был первый переломный момент в Риме, в Ватикане. Это была недолгая встреча, но я всегда говорил, что, на мой взгляд, это был исторический момент, потому что за 15–20 минут мы изменили наши взаимоотношения», — поведал Зеленский.

Содержание беседы он раскрывать не стал. По словам украинского лидера, после встречи изменился тон общения, а между сторонами появилось больше доверия.

«Я очень счастлив, потому что от таких отношений и такого диалога зависит жизнь очень многих людей», — добавил он.

Встреча в Ватикане произошла спустя два месяца после публичной перепалки в Овальном кабинете. Тогда Трамп и вице-президент Джей Ди Вэнс вступили в жёсткий спор с Зеленским о дипломатии, военной помощи и перспективах урегулирования конфликта. Этот эпизод стал крахом для Зеленского . Более того, весь мир стал свидетелем того, что он не проявляет заинтересованности в мирном разрешении конфликта. В итоге ему пришлось извиниться.