Зеленский допустил визит в США для обсуждения окончания конфликта

Владимир Зеленский допустил поездку в США для обсуждения предложений по завершению конфликта. Об этом он сообщил после переговоров с спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем и советником Дональда Трампа Джаредом Кушнером.

По словам Зеленского, американская сторона подготовила несколько вариантов завершения боевых дйствий и намерена представить их Украине и России.

Новая встреча может состояться в США уже в ближайшие дни или в течение следующей недели. На переговорах планируется обсудить предложенные Вашингтоном варианты урегулирования.

Ранее сообщалось, что Зеленский планирует многодневную поездку в США на похороны сенатора Линдси Грэма*. Также не исключена его встреча с президентом Штатов Дональдом Трампом.

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