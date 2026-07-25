Судно застали на разгрузке: ВС РФ нанесли ночной удар по трём портам Украины

Российские войска минувшей ночью нанесли групповые удары по портовой инфраструктуре Украины. Целями стали объекты в Николаеве, Одессе и Измаиле, сообщили в Минобороны РФ.

Для атаки применялись высокоточное оружие воздушного базирования и ударные беспилотники. В Николаевском морском торговом порту был поражён сухогруз в момент разгрузки. По данным ведомства, судно доставило имущество, предназначенное для снабжения ВСУ.

В Одессе под удар попала инфраструктура, использовавшаяся для приёма и хранения грузов военного назначения.

В порту Измаила поражены объекты, связанные с разгрузкой и размещением горюче-смазочных материалов, а также склад с имуществом украинской армии. Информация о масштабах повреждений не приводится.

С 10 июля российские войска нанесли около 20 ударов по портам Одесской области. По данным Минобороны, целями становились склады военных грузов, топливные резервуары, суда и другая инфраструктура снабжения ВСУ.