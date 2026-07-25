Судно застали на разгрузке: ВС РФ нанесли ночной удар по трём портам Украины
ВС РФ в ночь на 25 июля ударили по портам Одессы, Измаила и Николаева
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Российские войска минувшей ночью нанесли групповые удары по портовой инфраструктуре Украины. Целями стали объекты в Николаеве, Одессе и Измаиле, сообщили в Минобороны РФ.
Для атаки применялись высокоточное оружие воздушного базирования и ударные беспилотники. В Николаевском морском торговом порту был поражён сухогруз в момент разгрузки. По данным ведомства, судно доставило имущество, предназначенное для снабжения ВСУ.
В Одессе под удар попала инфраструктура, использовавшаяся для приёма и хранения грузов военного назначения.
В порту Измаила поражены объекты, связанные с разгрузкой и размещением горюче-смазочных материалов, а также склад с имуществом украинской армии. Информация о масштабах повреждений не приводится.
С 10 июля российские войска нанесли около 20 ударов по портам Одесской области. По данным Минобороны, целями становились склады военных грузов, топливные резервуары, суда и другая инфраструктура снабжения ВСУ.
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