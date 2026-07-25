Власти Полтавской области сообщили о повреждении четырёх АЗС

Четыре автозаправочные станции получили повреждения в Полтавской области на северо-востоке Украины в результате налёта дронов. Об этом сообщил глава областной администрации Виталий Дьяковнич.

По его данным, все пострадавшие объекты находятся на территории Полтавского района. Подробности происшествия и масштаб разрушений пока не раскрываются.

Ранее Life.ru рассказывал, что в Сумах загорелась автозаправка, после чего в городе прогремели два взрыва. Данных о пострадавших и масштабах повреждений пока нет, в области объявлена воздушная тревога.