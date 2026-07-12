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12 июля, 13:32

Зеленский встревожен новыми вызовами из-за российских ударов по АЗС

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Украина сталкивается с новыми проблемами из-за российских ударов по АЗС и энергетической инфраструктуре. Об этом в соцсетях написал Владимир Зеленский, назвав приграничные и прифронтовые регионы наиболее уязвимыми.

«Сейчас есть новые вызовы из-за российских ударов, в частности по энергетической инфраструктуре в приграничных и прифронтовых регионах, удары по АЗС, другим объектам», — заявил он.

Глава киевского режима также сообщил о встрече с главой «Нафтогаза» Сергеем Корецким. В ходе переговоров обсуждались шаги для повышения устойчивости.

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Ранее Life.ru рассказывал, что российские удары по АЗС меняют формат украинских заправок — вместо крупных комплексов с кафе и магазинами будут скромные площадки с колонками, чтобы снизить риски при обстрелах. Украинцам советуют начать забывать про заправочную эстетику с длинными хот-догами.

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