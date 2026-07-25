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25 июля, 09:16

В Одесской области прогремели взрывы

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Hrecheniuk Oleksii

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Hrecheniuk Oleksii

В Одесской области прогремели взрывы, пишут украинские СМИ. Что именно повреждено, не уточняется.

На момент публикации в регионе объявлена воздушная тревога, следует из данных официальной карты Министерства цифровой трансформации.

Взрыв привёл к пожару на промышленном предприятии в британском Эссексе
Взрыв привёл к пожару на промышленном предприятии в британском Эссексе

Ранее Минобороны отчиталось о ночных ударах по портовой инфраструктуре Украины. Атаке подверглись сразу три порта — Одессы, Измаила и Николаева.

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Матвей Константинов
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