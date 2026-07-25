В Одесской области прогремели взрывы, пишут украинские СМИ. Что именно повреждено, не уточняется.

На момент публикации в регионе объявлена воздушная тревога, следует из данных официальной карты Министерства цифровой трансформации.

Ранее Минобороны отчиталось о ночных ударах по портовой инфраструктуре Украины. Атаке подверглись сразу три порта — Одессы, Измаила и Николаева.