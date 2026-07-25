В Одесской области прогремели взрывы
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В Одесской области прогремели взрывы, пишут украинские СМИ. Что именно повреждено, не уточняется.
На момент публикации в регионе объявлена воздушная тревога, следует из данных официальной карты Министерства цифровой трансформации.
Ранее Минобороны отчиталось о ночных ударах по портовой инфраструктуре Украины. Атаке подверглись сразу три порта — Одессы, Измаила и Николаева.
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