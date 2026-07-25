«Обними своё подобие»: Оксана Фандера показала трогательное фото с дочерью

Актриса Оксана Фандера провела день на природе вместе с дочерью Елизаветой. Актриса опубликовала снимок из этой прогулки.

На фото 31-летняя Елизавета собирает цветы. Она наслаждается июльской погодой. Девушка — дочь Фандеры и Филиппа Янковского.

«Обними своё подобие. Выдыхай. У тебя получилось», — написала актриса под фото.

Подписчики активно комментировали снимок. Многие отметили тёплые отношения матери и дочери. «Ведь это здорово, когда мама с дочкой так близки», «Роскошная», «Красавица! Копия мама» — писали фолловеры.

Елизавета продолжила семейную династию. Она стала актрисой. Девушка снималась в фильмах «Оптимисты. Карибский сезон», «Ника», «Фрау» и «Балет». В картине «Ника» она сыграла поэтессу Нику Турбину.

Ранее Life писал, что многолетний союз Оксаны Фандеры и Филиппа Янковского, долгое время считавшийся одним из самых прочных в российском кино, дал трещину. Супруги прожили вместе 36 лет, воспитали двоих детей, но, как выяснилось, уже несколько лет не живут под одной крышей. За годы брака актёры старались не выносить личное на всеобщее обозрение, не давая повода для слухов.