Оксана Фандера вернулась в Россию и показала семейные фото

Актриса Оксана Фандера вновь появилась в России и провела время с семьёй, показав кадры с домашнего праздника. О возвращении Оксаны Фандеры стало известно из её публикаций в соцсети.

1 мая семья собралась на даче, чтобы отметить сразу два события — 31-летие дочери Елизаветы Янковской и 85-летие свекрови Людмилы Зориной. Праздник прошёл в узком семейном кругу, без публичных мероприятий. Фандера поделилась фотографиями с торжества, показав атмосферу встречи.

На снимках можно увидеть Ивана Янковского с супругой Дианой Пожарской и их ребёнком, а также других членов семьи. При этом Филипп Янковский на опубликованных кадрах не появился, что также отметили пользователи в комментариях к публикации.

