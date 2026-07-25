Войска ПВО России за сутки сбили 1060 дронов и 8 авиабомб ВСУ

Российские системы ПВО за минувшие сутки уничтожили 8 управляемых авиабомб и 1060 беспилотников самолётного типа, принадлежащих ВСУ. Всего с начала СВО поражено свыше 189 тысяч дронов, сотни самолётов и вертолётов, а также десятки тысяч единиц бронетехники и артиллерии, сообщили в Минобороны РФ.

Согласно отчёту военного ведомства, средства противовоздушной обороны продолжают эффективно отражать воздушные угрозы. За последние 24 часа перехвачено 8 планирующих боеприпасов и более тысячи беспилотников самолётного типа.

В сводке также приведена общая статистика с момента начала специальной военной операции. В активе российских военных — 673 сбитых самолёта, 284 вертолёта, 189 475 БПЛА, 667 зенитно-ракетных комплексов. Кроме того, уничтожено 30 305 танков и бронемашин, 1 766 установок реактивных систем залпового огня, 35 903 артиллерийских орудия и миномёта, а также 67 404 автомобиля спецназначения.

Ранее Life.ru рассказывал, что за 12 часов — с вечера 24 июля до утра 25 июля — российские средства ПВО сбили 328 украинских беспилотников самолётного типа. Атака затронула 22 региона страны, включая Белгородскую, Воронежскую, Московскую области, Краснодарский край, Крым, несколько республик Поволжья и акваторию Азовского моря.