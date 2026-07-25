Тысячи жалоб за час: ChatGPT рухнул по всему миру

Сервис ChatGPT перестал нормально работать у многих пользователей — сообщения об этом приходят со всего мира. Об этом свидетельствуют данные сервиса DownDetector, который следит за работой онлайн-платформ.

В России поток недовольства начал резко расти после полудня. С 12:00 по московскому времени всего за час набралось свыше двух тысяч обращений, и именно на этот промежуток пришёлся пик жалоб. Аналогичные всплески отмечали и в других регионах.

Согласно данным, опубликованным на странице мониторинга состояния OpenAI, разработчики признали наличие технических неполадок. В настоящий момент команда приступила к внутреннему разбирательству, чтобы выявить источник проблемы и минимизировать последствия для пользователей.

А ранее 19 июля чат-бот от OpenAI уже давал массовый сбой, из-за которого доступ к нему одновременно потеряли многие люди в разных странах. Пользователи не могли войти на сайт и отправить запросы, а в самой компании тогда не объяснили причины и не назвали сроки восстановления. Есть вероятность, что сегодняшний сбой связан со своим предшественником.