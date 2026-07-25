В Москве объявлен жёлтый уровень опасности из-за надвигающейся грозы

В Москве и Подмосковье до 21:00 25 июля действует жёлтый уровень погодной опасности из-за приближающейся грозы. Предупреждение опубликовано на сайте Гидрометцентра России

Днём ожидается облачная погода с кратковременными дождями, а температура будет на 3–4 градуса ниже нормы.

Согласно прогнозу, непогода затронет отдельные районы столицы и области. Причина — влияние тыловой части циклона, которая определяет метеоситуацию в регионе. Ожидаются неустойчивые прояснения и кратковременные осадки.

Температурный фон также порадует любителей летней прохлады: в Москве воздух прогреется до +20…+22 градусов, а в области — до +18…+23. Это ощутимо ниже климатической нормы для конца июля.

Ранее синоптик заявил, что аномальная жара, охватившая Европу, теоретически может добраться до России. Такие воздушные массы обычно движутся с запада на восток, однако скорость и длительность их задержки заранее предсказать проблематично.