В Москве объявлен жёлтый уровень опасности из-за надвигающейся грозы
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В Москве и Подмосковье до 21:00 25 июля действует жёлтый уровень погодной опасности из-за приближающейся грозы. Предупреждение опубликовано на сайте Гидрометцентра России
Днём ожидается облачная погода с кратковременными дождями, а температура будет на 3–4 градуса ниже нормы.
Согласно прогнозу, непогода затронет отдельные районы столицы и области. Причина — влияние тыловой части циклона, которая определяет метеоситуацию в регионе. Ожидаются неустойчивые прояснения и кратковременные осадки.
Температурный фон также порадует любителей летней прохлады: в Москве воздух прогреется до +20…+22 градусов, а в области — до +18…+23. Это ощутимо ниже климатической нормы для конца июля.
Ранее синоптик заявил, что аномальная жара, охватившая Европу, теоретически может добраться до России. Такие воздушные массы обычно движутся с запада на восток, однако скорость и длительность их задержки заранее предсказать проблематично.
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