Адвокат обвиняемого в подрыве «Севпотоков» украинца надеется на оправдание

Защита украинского гражданина Сергея Кузнецова, проходящего по делу о подрыве «Северного потока» и «Северного потока — 2», рассчитывает на вынесение оправдательного вердикта. Такую позицию в интервью телеканалу ZDF озвучил адвокат Никола Канестрини.

Юрист выразил уверенность в невиновности подзащитного. Главным аргументом защиты он назвал статус комбатанта, которым, по его утверждению, обладал фигурант.

Канестрини сослался на международные договорённости и Женевскую конвенцию. Согласно им, солдат не несёт личной ответственности за действия, совершённые во исполнение приказа, за исключением случаев, когда распоряжение носило заведомо преступный характер.

В качестве примера откровенно противоправного приказа защитник привёл расстрел детей, журналистов или медиков. Он подчеркнул, что в такой ситуации военнослужащий обязан отказаться от выполнения задачи, в противном случае наступает персональная ответственность.

Адвокат также прокомментировал телефонные беседы Кузнецова из следственного изолятора, которые следствие считает компрометирующими. По словам Канестрини, он до сих пор не видел заявлений от следователей, подтверждающих наличие в этих записях неопровержимых улик, и исходит из того, что подобных доказательств в деле нет вовсе.

В ходе процесса сторонам предстоит определить, действовал ли обвиняемый именно как комбатант. Генпрокуратура ФРГ настаивает на обратном, указывая, что Кузнецов и его предполагаемые сообщники выдавали себя за туристов и действовали скрытно, что не соответствует заявленному статусу.

Ранее СМИ писали, что в телефонном разговоре Сергей Кузнецов признался жене в службе в ВСУ и работе на СБУ. Он также жаловался на то, что остался без поддержки собственного государства, и выражал желание связаться с командиром по имени Роман, предположительно Романом Червинским.