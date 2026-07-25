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25 июля, 14:17

Боксёр-чемпион Александр Усик не будет баллотироваться в президенты Украины

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / usykaa

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / usykaa

Чемпион мира по боксу Александр Усик заявил, что не будет участвовать в президентских выборах на Украине. Об этом он сообщил изданию «Страна.ua».

«Если бы у меня было такое мнение, то, думаю, за меня проголосовало бы больше людей. Но я не буду баллотироваться в президенты», — заявил боксёр.

Ранее агентство Rating провело опрос по выборам президента Украины. Усик занял пятую строчку. За него готовы проголосовать 5,9% респондентов. При этом по уровню доверия он обошёл Владимира Зеленского. Усику доверяют 54%, Зеленскому — 59% (второе место после Залужного).

Сам боксёр заявлял, что планирует ещё пару лет заниматься спортом, а затем попробовать поработать на государство.

«Чем дальше — тем тупее»: Политолог — о приёме Усика в Белом доме и его шансах стать президентом Украины
«Чем дальше — тем тупее»: Политолог — о приёме Усика в Белом доме и его шансах стать президентом Украины

Ранее абсолютный чемпион мира в тяжёлом весе Александр Усик объявил о том, что отказывается от всех своих титулов. В видеообращении в соцсетях он пояснил, что хочет дать другим боксёрам шанс побороться за пояса.

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Александра Мышляева
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