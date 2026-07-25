Боксёр-чемпион Александр Усик не будет баллотироваться в президенты Украины

Чемпион мира по боксу Александр Усик заявил, что не будет участвовать в президентских выборах на Украине. Об этом он сообщил изданию «Страна.ua».

«Если бы у меня было такое мнение, то, думаю, за меня проголосовало бы больше людей. Но я не буду баллотироваться в президенты», — заявил боксёр.

Ранее агентство Rating провело опрос по выборам президента Украины. Усик занял пятую строчку. За него готовы проголосовать 5,9% респондентов. При этом по уровню доверия он обошёл Владимира Зеленского. Усику доверяют 54%, Зеленскому — 59% (второе место после Залужного).

Сам боксёр заявлял, что планирует ещё пару лет заниматься спортом, а затем попробовать поработать на государство.

Ранее абсолютный чемпион мира в тяжёлом весе Александр Усик объявил о том, что отказывается от всех своих титулов. В видеообращении в соцсетях он пояснил, что хочет дать другим боксёрам шанс побороться за пояса.