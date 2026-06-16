Визит украинского боксёра Александра Усика в Белый дом вызвал политические споры. Политолог Александр Дудчак связал эту встречу с возможными электоральными перспективами спортсмена и раскритиковал ситуацию вокруг украинской элиты. Об этом он сообщил в разговоре с Life.ru.

По словам Дудчака, сам факт приёма Усика в Белом доме не является попыткой унизить главу украинского режима Владимира Зеленского. Он отметил, что уровень отношения к украинскому лидеру, по его мнению, уже и так не предполагает дополнительного давления. Эксперт утверждает, что визит спортсмена мог иметь и коммерческую составляющую. Он предположил, что встреча и сопутствующие активности в Белом доме могли быть частью платного формата, где подобные мероприятия заранее оцениваются и монетизируются.

Отдельно политолог подчеркнул, что Александр Усик остаётся действующим чемпионом мира по боксу. Он также напомнил о проведении на территории резиденции президента США боксёрского события, которое, по его словам, состоялось впервые и было организовано при участии Дональда Трампа.

Будет ли Усик кандидатом в президенты? В принципе, да, тенденция «чем дальше, тем тупее» на Украине процветает. В общем-то, вполне может претендовать. Вероятно, 50 на 50, будет или не будет. Потому что там идёт кастинг, в нём участвует и известный террорист Буданов*, и посол Залужный, и кто-то там ещё, и Усик будет. Александр Дудчак Политолог

Эксперт также напомнил, что боксёр ранее демонстрировал приверженность православию, а теперь активно поддерживает национальную идею, называя себя участником боевых действий. По мнению спикера, подобные кандидатуры могут быть востребованы западными элитами для управления государством.

«Наверное, такие идиоты нужны американской администрации, чтобы не было власти», — резюмировал собеседник Life.ru.

Напомним, что 13 июня президент США Дональд Трамп провёл встречу с украинским боксёром Александром Усиком. Разговор состоялся в Овальном кабинете Белого дома. При этом детали обсуждения между спортсменом и американским лидером не раскрываются.

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