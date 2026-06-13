Трамп встретился с украинским боксёром Усиком
Александр Усик. Обложка © ТАСС / AP / Frank Augstein
Президент США Дональд Трамп провёл встречу с укранским боксёром Александром Усиком. Об этом сообщила помощник главы государства Марго Мартин.
Встреча прошла в Овальном кабинете Белого дома. Что именно обсуждали спортсмен и американский лидер, неизвестно.
Ранее агентство Reuters со ссылкой на представителя Белого дома заявило, что Дональд Трамп может встретиться с Владимиром Зеленским на полях саммита «Большой семёрки» во Франции. При этом полноценные переговоры между ними не планируются.
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