Трамп встретился с украинским боксёром Усиком

Президент США Дональд Трамп провёл встречу с укранским боксёром Александром Усиком. Об этом сообщила помощник главы государства Марго Мартин.

Встреча прошла в Овальном кабинете Белого дома. Что именно обсуждали спортсмен и американский лидер, неизвестно.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на представителя Белого дома заявило, что Дональд Трамп может встретиться с Владимиром Зеленским на полях саммита «Большой семёрки» во Франции. При этом полноценные переговоры между ними не планируются.