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13 июня, 16:13

Reuters: Трамп может встретиться с Зеленским на полях саммита «Большой семёрки»

Дональд Трамп и Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Дональд Трамп и Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Президент США Дональд Трамп может встретиться с Владимиром Зеленским на полях саммита «Большой семёрки» во Франции. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на данные неназванного высокопоставленного американского чиновника.

«[Они] могут встретиться на полях», — сказал собеседник. При этом полноценная двусторонняя встреча между ними не запланирована.

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Матвей Константинов
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