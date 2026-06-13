Reuters: Трамп может встретиться с Зеленским на полях саммита «Большой семёрки»

Президент США Дональд Трамп может встретиться с Владимиром Зеленским на полях саммита «Большой семёрки» во Франции. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на данные неназванного высокопоставленного американского чиновника.

«[Они] могут встретиться на полях», — сказал собеседник. При этом полноценная двусторонняя встреча между ними не запланирована.

Ранее Владимир Зеленский исключил русский язык из списка охраняемых на Украине. Более на него не распространяются гарантии Европейской хартии региональных языков или языков меньшинств.