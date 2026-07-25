В драмтеатре «Особняк» отзвучали прощальные аплодисменты Дмитрию Поднозову

В Санкт-Петербурге прошла траурная церемония прощания с художественным руководителем драматического театра «Особняк» Дмитрием Поднозовым. Мероприятие состоялось в субботу в стенах самого театра.

Доступ в зал, где был установлен гроб с телом, организовали с десяти утра до двух часов дня. На протяжении всего этого времени в «Особняк» шли коллеги, друзья и поклонники творчества артиста. Многие приносили с собой букеты цветов.

В последний путь Поднозова проводили продолжительными аплодисментами. Так присутствующие выразили признательность за его вклад в искусство. Актёра кремировали на Шафировском кладбище.

Дмитрий Поднозов ушёл из жизни на 65-м году после долгой борьбы с онкологией. Он основал Санкт-Петербургский драматический театр «Особняк» и оставался его бессменным художественным руководителем. За плечами артиста более двухсот ролей в кино и сериалах, среди которых «Тайны следствия», «Мажор», «Литейный», «Убойная сила» и «Пророк. История Александра Пушкина».