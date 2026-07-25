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Регион
25 июля, 16:25

Депутат от АдГ заявил, что в ФРГ не хотят расследовать подрыв «Северных потоков»

Обложка © Getty Images / Danish Defence

Обложка © Getty Images / Danish Defence

Парламентарий от оппозиционной фракции «Альтернатива для Германии» Штеффен Котре выступил с резкой критикой в адрес Берлина. По его словам, германское правительство не проявляет реальной заинтересованности в выяснении всех обстоятельств диверсии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2».

«Правительство ФРГ не имеет подлинного интереса к расследованию этого теракта. С одной стороны, оно ставит трансатлантические интересы выше собственных интересов безопасности и экономических интересов Германии», — заявил политик в интервью ТАСС.

Депутат убеждён, что Берлин продолжает рассматривать Украину как инструмент против России. Именно это, по мнению Котре, мешает немецким властям объективно разобраться в произошедшем и установить настоящих виновников подрыва стратегических газовых магистралей.

«Чувствую себя брошенным»: Обвиняемый в подрыве «Северных потоков» признался в работе на СБУ
«Чувствую себя брошенным»: Обвиняемый в подрыве «Северных потоков» признался в работе на СБУ

Ранее Германия официально предъявила обвинение украинцу Сергею Кузнецову по делу о подрыве «Северных потоков». Ему инкриминируют военное преступление, сообщил адвокат Никола Канестрини. Защитник подчеркнул, что обвинительное заключение строится на предположениях и не содержит доказательств, которые уже признаны фактами.

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Александра Мышляева
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