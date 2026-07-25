Полина Кнороз выиграла чемпионат России по прыжкам с шестом
Полина Кнороз. Обложка © ТАСС / Донат Сорокин
Полина Кнороз стала победительницей чемпионата России по прыжкам с шестом. Соревнования прошли в Екатеринбурге. Спортсменка показала результат 4,80 метра. Это пятая победа Кнороз на летних чемпионатах страны.
Второе место заняла Татьяна Калинина с результатом 4,65 метра. Бронза досталась Ирине Михайловой — она взяла высоту 4,40 метра.
27-летняя Кнороз ранее побеждала на этапе Бриллиантовой лиги в 2021 году. Чемпионат России завершится 26 июля.
Ранее Life.ru писал, что Полина Кнороз установила лучший мировой результат в сезоне в прыжках с шестом. На Кубке России в Чебоксарах она взяла высоту 4,91 м. Это лучше предыдущего достижения — 4,88 м американки Ханы Молл, показанного зимой.
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