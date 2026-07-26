ChatGPT в роли адвоката помог немцу выиграть суд и закрыть уголовное дело

Житель немецкого города Лейпциг успешно оспорил судебное обвинение с помощью искусственного интеллекта. Мужчина заменил традиционного адвоката нейросетью ChatGPT, пишет издание Bild.

41-летний сотрудник охранной фирмы Давид Хинц столкнулся с уголовным преследованием. Правоохранители подозревали его в мошенничестве. Суд отказал мужчине в бесплатном защитнике. Услуги частного юриста оказались для него слишком дорогими. Поэтому Хинц решил вести защиту самостоятельно. Он применил для этой цели искусственный интеллект.

Нейросеть помогла гражданину сформировать чёткую правовую позицию. ИИ помог подготовить 18-страничное ходатайство об отводе судьи из-за предвзятости. На эту работу ушла одна неделя. В итоге другой судья рассмотрел документы и закрыл дело.

«Я бы никогда не смог сделать это без ИИ», — сказал Хинц.

Ранее российский математик из Нижнего Тагила опроверг старую научную гипотезу с помощью ChatGPT. Дмитрий Рыбин нашёл контрпример к гипотезе Диница — Гарга — Гоеманса. Эту задачу не решали около 30 лет. Учёный изучал теорию сетевых потоков.