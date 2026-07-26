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26 июля, 01:55

ChatGPT в роли адвоката помог немцу выиграть суд и закрыть уголовное дело

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT

Житель немецкого города Лейпциг успешно оспорил судебное обвинение с помощью искусственного интеллекта. Мужчина заменил традиционного адвоката нейросетью ChatGPT, пишет издание Bild.

41-летний сотрудник охранной фирмы Давид Хинц столкнулся с уголовным преследованием. Правоохранители подозревали его в мошенничестве. Суд отказал мужчине в бесплатном защитнике. Услуги частного юриста оказались для него слишком дорогими. Поэтому Хинц решил вести защиту самостоятельно. Он применил для этой цели искусственный интеллект.

Нейросеть помогла гражданину сформировать чёткую правовую позицию. ИИ помог подготовить 18-страничное ходатайство об отводе судьи из-за предвзятости. На эту работу ушла одна неделя. В итоге другой судья рассмотрел документы и закрыл дело.

«Я бы никогда не смог сделать это без ИИ», — сказал Хинц.

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Лия Мурадьян
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