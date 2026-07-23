Математик из Нижнего Тагила опроверг с ChatGPT гипотезу 30-летней давности

Выпускник факультета математики НИУ ВШЭ Дмитрий Рыбин представил контрпример к гипотезе Диница — Гарга — Гоеманса, остававшейся открытой около 30 лет. Найти решение исследователю помогла модель GPT-5.6 Pro, которую он несколько раз попросил не прекращать поиск.

Задача, о которой стало известно из Реестра дипломов НИУ ВШЭ, относится к теории сетевых потоков. Упрощённо она проверяет, можно ли превратить идеальную математическую схему, где поток разрешено делить между несколькими путями, в набор реальных неделимых маршрутов — без дополнительных затрат и с ограниченным превышением нагрузки. Именно такую возможность и предполагала гипотеза.

Сначала нейросеть не смогла выдать полное решение. Рыбин продолжил настаивать, предлагая модели «совершить прорыв» и закончить поиск полноценного контрпримера. В опубликованной переписке оказалось всего несколько коротких запросов.

В итоге модель построила небольшой ориентированный граф. Стоимость дробного потока в нём равна 58, однако любой допустимый неделимый вариант при заданном ограничении нагрузки стоит не менее 60. Этого достаточно, чтобы исходное утверждение оказалось неверным.

Сам Рыбин связан с Нижним Тагилом, окончил математическую программу ВШЭ и продолжил обучение в Китайском университете Гонконга. Ранее он уже занимался исследованиями в области комбинаторики, оптимизации и алгоритмов с применением машинного обучения.

Подобные модели потоков используют при анализе транспортных, логистических и компьютерных сетей. Однако открытие не предлагает готового способа убрать автомобильные пробки. Его практическое значение в другом: разработчикам алгоритмов теперь придётся учитывать, что переход от идеального расчёта к реальным маршрутам иногда неизбежно приводит к дополнительным расходам или нагрузке.

Пока результат представлен в виде публичного контрпримера и доступной переписки с ИИ. Он выглядит проверяемым прямым вычислением, но ещё не прошёл полноценное рецензирование и формальную верификацию.