Ушла из финансов в медиа: Российский телеканал представил новую ведущую, созданную ИИ

На телеканале RTVI стартовал новый проект, посвящённый мировым финансовым рынкам. Его лицом стала Мара Вернер — ведущая, созданная на основе технологий искусственного интеллекта, которая в ежедневном режиме освещает главные экономические события.

В отличие от разовых экспериментов других медиа, телеканаль сделал эту рубрику постоянной, впервые применив нейросети в таком сложном направлении, как финансовая журналистика. Работа над образом Мары велась с полной серьёзностью: редакция разработала четыре варианта концепции, провела кастинг, а затем режиссёры, стилисты и действующие ведущие канала долго работали над её внешностью, голосом, пластикой и манерой подачи информации. По задумке, персонажу 34 года, и по легенде она раньше работала аналитиком в банковской сфере, а затем перешла в медиа.

«Проект отражает подход RTVI к внедрению новых технологий: искусственный интеллект становится частью редакционного процесса, сохраняя неизменными ключевые журналистские принципы — проверку информации, редакционный контроль и ответственность за публикуемый контент», — отметили в редакции.

Ранее Life.ru рассказывал, что Минцифры хотят поручить формирование госполитики и правового регулирования в сфере искусственного интеллекта. Кроме того, ведомство займётся подготовкой мер по развитию сектора и регламентацией работы с государственными данными. Документ наделяет министерство 20 дополнительными полномочиями, что потенциально отразится на деятельности примерно 28 тысяч ИТ-фирм. Впрочем, сейчас это лишь общий план, не содержащий жёстких предписаний. Если постановление утвердят, оно начнёт действовать с 1 сентября.