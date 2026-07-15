Число IT-специалистов в России достигло 1,2 млн человек

Количество специалистов в российской IT-отрасли приблизилось к 1,2 млн человек. За год число работников сферы увеличилось примерно на 102 тысячи, сообщили в Минцифры со ссылкой на исследование Высшей школы экономики.

Одновременно продолжают расти доходы сотрудников. Средняя зарплата IT-специалистов за год увеличилась на 17,7% и по итогам первого квартала составила почти 235 тысяч рублей. Российские IT-компании также показали рост по объёму реализации собственных продуктов и услуг. За январь — март показатель превысил 1,2 трлн рублей, увеличившись на 37,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Главный вклад в развитие отрасли внесли компании, занимающиеся разработкой программного обеспечения. На них пришлось около 860 млрд рублей, или 68% от общего объёма продаж IT-продуктов и услуг. Инвестиции компаний в основной капитал достигли 146,9 млрд рублей, что на 22,2% больше прошлогоднего показателя. Более половины этих вложений также обеспечили разработчики программного обеспечения.

В Минцифры отметили, что отечественная IT-индустрия продолжает активно развиваться. При этом в ближайшие годы спрос на специалистов может снова усилиться из-за внедрения искусственного интеллекта.

Так, России могут понадобиться ещё около 250 тысяч IT-специалистов из-за масштабного внедрения ИИ. Глава Минтруда Антон Котяков отмечал, что компаниям потребуются сотрудники, которые смогут обучать нейросети, настраивать модели и внедрять новые технологии в работу предприятий. Ожидается, что это может вновь усилить конкуренцию за кадры в IT-сфере.