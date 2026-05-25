Хантавирус
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 мая, 11:40

Айтишникам посчитали максимальную пенсию — сумма оказалась почти 77 тысяч рублей

Эксперт Сафонов назвал максимальную пенсию российских айтишников

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Максимальная пенсия IT-специалистов в России может составить почти 77 тысяч рублей. Такую оценку дал профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов, пишет ТАСС. По его словам, на такую выплату сможет рассчитывать специалист с зарплатой 250 тысяч рублей в месяц и трудовым стажем 43 года.

В этом случае, как пояснил эксперт, человек сможет накопить 430 пенсионных баллов. При таких вводных максимальная пенсия составит 76 991 рубль.

Ранее сообщалось, что средний размер пенсии IT-специалистов в России может быть заметно ниже — около 25 тысяч рублей. Расчёт показывает, что высокая зарплата сама по себе не гарантирует максимальную выплату. Для такого результата важен ещё и очень большой стаж.

Эти 7 профессий превращали простых рабочих в богачей: в СССР им платили больше, чем министрам
Эти 7 профессий превращали простых рабочих в богачей: в СССР им платили больше, чем министрам

Тема пенсий для айтишников регулярно всплывает из-за высоких зарплат в отрасли и льготного статуса IT-сектора. При этом итоговая выплата зависит не от профессии как таковой, а от официального дохода, стажа и накопленных пенсионных баллов.

Чем выше «белая» зарплата и дольше трудовой стаж, тем больше баллов может накопить человек. Но даже для максимальной оценки, о которой говорит эксперт, нужны почти предельные условия: зарплата 250 тысяч рублей в месяц и 43 года стажа.

Чукотка, ХМАО и Ямал вошли в список регионов с самыми высокими пенсиями
Чукотка, ХМАО и Ямал вошли в список регионов с самыми высокими пенсиями

А ранее Life.ru писал, что из-за предстоящих длинных выходных, приуроченных ко Дню России, отдельным категориям пожилых граждан переведут пенсию с опережением графика.

Главные новости о рынке, компаниях и финансовых тенденциях ищите в разделе «Экономика» на Life.ru.

Ипотека 2026: ужесточение требований к доходам — почему треть заёмщиков рискует получить отказ
Ипотека 2026: ужесточение требований к доходам — почему треть заёмщиков рискует получить отказ
BannerImage
Марина Фещенко
  • Новости
  • Экономика РФ
  • Экономика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar