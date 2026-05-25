Айтишникам посчитали максимальную пенсию — сумма оказалась почти 77 тысяч рублей

Максимальная пенсия IT-специалистов в России может составить почти 77 тысяч рублей. Такую оценку дал профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов, пишет ТАСС. По его словам, на такую выплату сможет рассчитывать специалист с зарплатой 250 тысяч рублей в месяц и трудовым стажем 43 года.

В этом случае, как пояснил эксперт, человек сможет накопить 430 пенсионных баллов. При таких вводных максимальная пенсия составит 76 991 рубль.

Ранее сообщалось, что средний размер пенсии IT-специалистов в России может быть заметно ниже — около 25 тысяч рублей. Расчёт показывает, что высокая зарплата сама по себе не гарантирует максимальную выплату. Для такого результата важен ещё и очень большой стаж.

Тема пенсий для айтишников регулярно всплывает из-за высоких зарплат в отрасли и льготного статуса IT-сектора. При этом итоговая выплата зависит не от профессии как таковой, а от официального дохода, стажа и накопленных пенсионных баллов.

Чем выше «белая» зарплата и дольше трудовой стаж, тем больше баллов может накопить человек. Но даже для максимальной оценки, о которой говорит эксперт, нужны почти предельные условия: зарплата 250 тысяч рублей в месяц и 43 года стажа.

