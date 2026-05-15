Чукотка, ХМАО и Ямал вошли в список регионов с самыми высокими пенсиями

В России зафиксирован уровень пенсионных выплат выше 30 тысяч рублей в 12 регионах страны, среди них Чукотка, Якутия, Камчатка. Такие данные публикует ТАСС, изучив статистическую информацию. Расчёты производились по итогам апреля 2026 года.

Сейчас средний размер пенсии по России составляет 25 397 рублей. Однако 12 регионов смогли существенно перескочить планку. Это Чукотка (42,2 тыс. рублей), Ненецкий АО (38,8 тыс. рублей), Камчатский край (37,5 тыс. рублей). Так выглядит тройка субъектов-лидеров. Далее идут Магаданская область (37,4 тыс. рублей), Ханты-Мансийский АО (37 тыс. рублей), Ямало-Ненецкий АО (36,4 тыс. рублей), Мурманская область (34,2 тыс. рублей), Сахалинская область (33,7 тыс. рублей). И, наконец, слегка перевалили пенсии за уровень в 30 тысяч в Якутии, Коми, Карелии и в Архангельской области.

Ранее в Госдуме напомнили, что с 1 октября 2026 года военные пенсии будут проиндексированы на 4%. Такая величина заложена в федеральном законе о бюджете. Перерасчёт проходит автоматически, без заявлений со стороны получателя. Повышение коснётся около 3,1 миллиона пенсионеров Минобороны, МВД, ФСБ, Росгвардии, ФСИН и других силовых ведомств.