Разогреет рынок айтишников: ИИ может вернуть жёсткую конкуренцию в IT

России могут понадобиться ещё около 250 тысяч специалистов из-за активного внедрения искусственного интеллекта. Об этом заявил министр труда и социальной защиты Антон Котяков в интервью газете «Ведомости».

По словам главы Минтруда, если компании начнут быстрее внедрять ИИ, рынку потребуются люди, которые смогут обучать модели, настраивать их и встраивать в работу предприятий. Такой спрос, считает Котяков, снова усилит борьбу за кадры в IT-сфере. Компании начнут конкурировать за специалистов активнее, чем сейчас.

При этом министр отметил, что в последние годы кадровый голод в отечественной IT-отрасли стал чуть менее острым. По его словам, помогли сразу несколько факторов: профессию активно популяризировали, зарплаты в сфере остаются высокими, а производительность труда выросла. Но массовое внедрение ИИ может быстро изменить эту картину.

А вот в США технологический прогресс уже обернулся сокращениями. Ранее Life.ru писал, что Oracle уволила сотрудников на фоне перестройки бизнеса и крупных вложений в искусственный интеллект. Масштаб сокращений мог достичь 30 тысяч человек. Перед увольнением работников заставляли обучать ИИ-системы, которые затем должны были заменить часть их обязанностей. При этом новые инструменты нередко работали нестабильно и не ускоряли процессы, а, наоборот, мешали работе.