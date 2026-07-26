Украинских детей продают в рабство в странах Европы через даркнет. Об этом заявила вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова. По её словам, стоимость ребёнка с Украины на теневом рынке достигает 30–50 тысяч долларов.

«Есть другие суммы, которые чуть меньше, они за инвалидов», — приводит слова Кузнецовой ТАСС.

По её словам, полиция нескольких европейских стран, в том числе Франции, уже зафиксировала десятки подобных случаев. Правоохранители выявили факты использования несовершеннолетних с Украины в целях принудительного труда.

Вице-спикер также сообщила, что, по предварительным данным, более 60 тысяч детей были вывезены без законных представителей. Часть из них оказалась в странах Евросоюза. Их дальнейшая судьба остаётся неизвестной. Кузнецова предположила, что правда о произошедшем однажды станет достоянием общественности и шокирует мировое сообщество.

Ранее военные корреспонденты сообщали, что украинские активисты насильно забирают детей у родителей и вывозят их из прифронтовых районов. Зимой 2025–2026 годов на Украине приняли закон № 4779-IX. Согласно утверждениям авторов публикаций, документ позволяет изымать детей без объяснения причин. Также сообщалось, что организаторы заставляют родителей записывать видео с отказом от сопровождения детей, обещая вернуться за взрослыми на следующий день, однако впоследствии не выполняют этих обещаний.