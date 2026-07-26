Овечкин раскритиковал скучный финал ЧМ-2026 с Испанией и Аргентиной

Финальный матч чемпионата мира по футболу не оправдал ожиданий на фоне яркой поддержки трибун. Нападающий хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поделился впечатлениями от решающей встречи турнира. Звёздный форвард отметил низкую интенсивность самой игры.

«Шикарная атмосфера. А вот игра не понравилась, была скучная. А так получил большой заряд эмоций. Было классно. Правда, жара там была дикая», — поделился впечатлениями Овечкин с «Матч ТВ».

Капитан «столичных» заранее погрузился в футбольный праздник. Он посетил фестиваль фанатов в Нью-Йорке 18 июля. На следующий день спортсмен отправился на стадион в Ист-Ратерфорде. Хоккеист смотрел решающую игру турнира в компании своей супруги.

Мундиаль 2026 года принимали США, Мексика и Канада. Турнир стартовал 11 июня и финишировал 19 июля. В решающем матче сборная Испании переиграла команду Аргентины. Встреча прошла в штате Нью-Джерси и завершилась со счётом 1:0. Победный и единственный мяч забил Торрес на 106-й минуте.