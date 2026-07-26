На маркетплейсах США и Европы стали продавать «карьерные привороты»

Из-за стагнации рынка труда жители США и стран Европы обращаются к необычным способам найти работу. Согласно исследованию РИА «Новости», на специализированных маркетплейсах активно продаются «карьерные привороты», которые обещают помочь успешно пройти собеседование, получить повышение или найти работу мечты.

По словам экспертов, популярность таких услуг растёт вместе с уровнем безработицы: в США он уже два года держится выше 4%, а в Евросоюзе – около 6% на протяжении трёх лет.

«Магические ритуалы помогают людям чувствовать контроль над своей карьерой, хотя на деле это скорее психологическая поддержка, чем гарантия трудоустройства», – отмечают специалисты.

Стоимость услуг колеблется от 4,5 $ за «защиту рабочего места» до 1,07 тысячи евро за индивидуальный энергетический ритуал, направленный на карьерный рост. Некоторые продавцы уже провели десятки тысяч ритуалов, включая гадания на Таро и «манифестации» для трудоустройства.

Ранее Life.ru писал, что мужчины чаще женщин обращаются к колдунам за магией для денег и личной жизни. Чаще всего запросы касаются карьеры, доходов и отношений. Эксперты отмечают, что такие клиенты действуют из-за неуверенности в себе и желания получить контроль над ситуацией.